Признанный IT-эксперт подставил английских пенсионеров и Danske

Через фирму эстонского топ-специалиста прошло более миллиона евро, принадлежащих английским пенсионерам. Ущерб понес банк Danske, которому пришлось оплачивать жертвам несуществующие сделки, пишет Postimees.
Кирилл Трипольский – весьма известный специалист в сфере инфотехнологий. Он стоял у истоков развития самых популярных эстонских порталов rate.ee, kuldnebors.ee и kv.ee, имеет магистерскую степень по математике и экономике, высшее образование в области программирования, работает директором по технологиям занимающейся недвижимостью инвестиционной платформы.
Четыре года назад Трипольский занялся бизнесом в области недвижимости и учредил паевое товарищество Euro Leisure Group (ELG). На него была записана красивая квартира в идеальном месте, на улице Нигулисте в Старом Таллинне. Коммерческая деятельность ELG, как утверждалось, состояла в краткосрочной сдаче этой жилплощади в аренду.
Впоследствии выяснилось, что это был удивительно убыточный бизнес. За семь месяцев фирма сумела обанкротиться и задолжать более миллиона евро.
Как можно так колоссально прогореть в простом бизнесе по аренде недвижимости?
Danske поверил и доверился
Непосредственно после учреждения ELG в феврале 2015 года Трипольский приступил к работе в конторе Danske. Он пояснил, что предприятию необходим платежный терминал для оказания услуг.
В то время Трипольский был членом правления AS Sanoma Baltics, клиента Danske. Эта фирма управляла популярными порталами по продаже kuldnebors.ee, auto24.ee и mototehnika.ee. Таким образом Трипольский в глазах банка был надежным клиентом, желания и намерения которого финансовое учреждение не подвергало сомнению.
Таким образом ELG и Danske заключили договор о пользовании платежным терминалом. Речь шла не об обычной услуге – Трипольский получил в пользование от банка терминал, в который не надо было физически вставлять банковскую карту: достаточно было данных кредитки.
Предоставление такого терминала в пользование означает для банка большой риск, кому попало обычно этого не предлагают, но репутация надежного клиента шла Трипольскому на пользу.
Уже через месяц после выдачи терминала в Danske стали бить в колокола. Клиенты подозрительно часто стали оспаривать сделки, заключенные с помощью терминала ELG.
Если человек замечает на своем банковском счете подозрительный расход, он может оспорить услугу через поставщика карточки (Visa, Mastercard и т.д.) Поставщик требует деньги обратно у банка, а банк – уже с предприятия, в распоряжении которого находится платежный терминал.
Представитель фирмы ответил финансовому учреждению, что все в порядке. Обычный бизнес, бывают недоразумения.
Как уже было сказано, ELG обанкротилась менее чем за год. Адвокат Danske пришел на собрание кредиторов с требованием в 1,3 млн евро. Банк должен был вернуть недовольным клиентам крупную сумму денег и потребовал ее назад с обанкротившегося предприятия.
Но выяснилось, что на банковскому счету обанкротившейся компании пусто. ELG сразу после заключения сделок направляла деньги фирмам, зарегистрированным за рубежом. Например, миллион евро ушел английской фирме Atlantis LCC Management LTD.
Внезапное крушение предпринимателя
Непосредственно после того как был взят в аренду терминал, Трипольский передал всю свою долю в фирме и ответственность за ее управление гражданину Украины Олексию Дзюме, пытаясь тем самым скрыть свою долю в деятельности коммерческой фирмы.
За процедурой банкротства последовала сложная тяжба, но в конце концов кредиторам и банкротному управляющему удалось доказать, что за сделки по-прежнему отвечает учредитель компании Трипольский.
Согласно решению Таллиннского окружного суда, вступившему в силу в марте 2018 года, Трипольский должен был вернуть 1,296 миллиона евро обанкротившемуся предприятию.
Такой суммы у него, разумеется, не было и в счет покрытия долгов судебный исполнитель выставил на торги все имущество Трипольского. Например, его квартира на улице Нигулисте была выставлена по стартовой цене 250 000 евро.
На этом тучи над головой Трипольского не стали рассеиваться. Теперь в его двери постучалась полиция. Danske подал в прокуратуру заявление о преступлении и было возбуждено уголовное дело.
Теперь Трипольского обвиняют в масштабном мошенничестве и злонамеренном доведении до неплатежеспособности. Поскольку, по мнению прокурора, деятельность ELG охватывала только перемещение денег, расчеты с помощью платежного терминала рассматриваются как оказание запрещенной финансовой услуги, что также является преступлением.
Суд начался во вторник. Прокурор Андрей Воронин пояснил, что схема была международной: данные использованной кредитной карты были выманены у английских пенсионеров. Пожилым людям звонили и предлагали дешевую аренду недвижимости под солнцем Испании и Португалии. Согласно обвинению, данные попадали к Трипольскому, который с помощью платежного терминала переводил из в фирму, а оттуда – дальше в зарубежные компании.
Обвиняемый не признает своей вины. На это в позавчерашней речи указала и адвокат Трипольского Герли Каськ.
«Это противоречивая и сложная история. Прокуратура не представила обстоятельства в понятном виде. Понесли ли вообще ущерб потерпевшие? Кто причинил ущерб и когда он возник? Отсутствуют фактические доказательства, что клиенты не получили услугу. Почему снятия денег пенсионеров не заметили сразу? Обвинение представляет интерес как художественная литература, но имеет мало общего с действительностью», - заявил защитник.
Впереди предстоит судебный марафон из 18 заседаний, приговор будет вынесен самое раннее осенью этого года.