Признанный IT-эксперт подставил английских пенсионеров и Danske

Кирилл Трипольский – весьма известный специалист в сфере инфотехнологий. Он стоял у истоков развития самых популярных эстонских порталов rate.ee, kuldnebors.ee и kv.ee, имеет магистерскую степень по математике и экономике, высшее образование в области программирования, работает директором по технологиям занимающейся недвижимостью инвестиционной платформы.

Четыре года назад Трипольский занялся бизнесом в области недвижимости и учредил паевое товарищество Euro Leisure Group (ELG). На него была записана красивая квартира в идеальном месте, на улице Нигулисте в Старом Таллинне. Коммерческая деятельность ELG, как утверждалось, состояла в краткосрочной сдаче этой жилплощади в аренду.

Впоследствии выяснилось, что это был удивительно убыточный бизнес. За семь месяцев фирма сумела обанкротиться и задолжать более миллиона евро.

Как можно так колоссально прогореть в простом бизнесе по аренде недвижимости?

Danske поверил и доверился

Непосредственно после учреждения ELG в феврале 2015 года Трипольский приступил к работе в конторе Danske. Он пояснил, что предприятию необходим платежный терминал для оказания услуг.

В то время Трипольский был членом правления AS Sanoma Baltics, клиента Danske. Эта фирма управляла популярными порталами по продаже kuldnebors.ee, auto24.ee и mototehnika.ee. Таким образом Трипольский в глазах банка был надежным клиентом, желания и намерения которого финансовое учреждение не подвергало сомнению.

Таким образом ELG и Danske заключили договор о пользовании платежным терминалом. Речь шла не об обычной услуге – Трипольский получил в пользование от банка терминал, в который не надо было физически вставлять банковскую карту: достаточно было данных кредитки.

Предоставление такого терминала в пользование означает для банка большой риск, кому попало обычно этого не предлагают, но репутация надежного клиента шла Трипольскому на пользу.

Уже через месяц после выдачи терминала в Danske стали бить в колокола. Клиенты подозрительно часто стали оспаривать сделки, заключенные с помощью терминала ELG.

Если человек замечает на своем банковском счете подозрительный расход, он может оспорить услугу через поставщика карточки (Visa, Mastercard и т.д.) Поставщик требует деньги обратно у банка, а банк – уже с предприятия, в распоряжении которого находится платежный терминал.

Представитель фирмы ответил финансовому учреждению, что все в порядке. Обычный бизнес, бывают недоразумения.

Как уже было сказано, ELG обанкротилась менее чем за год. Адвокат Danske пришел на собрание кредиторов с требованием в 1,3 млн евро. Банк должен был вернуть недовольным клиентам крупную сумму денег и потребовал ее назад с обанкротившегося предприятия.

Но выяснилось, что на банковскому счету обанкротившейся компании пусто. ELG сразу после заключения сделок направляла деньги фирмам, зарегистрированным за рубежом. Например, миллион евро ушел английской фирме Atlantis LCC Management LTD.

Внезапное крушение предпринимателя