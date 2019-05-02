Чт, 2.05.2019
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Саудовская Аравия хочет проводить Гран-при «Формулы-1»

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Motorsports: FIA Formula One World Championship 2019, Grand Prix of Azerbaijan, #5 Sebastian Vettel (GER, Scuderia Ferrari Mission Winnow), *** Local Caption *** Â' pixathlon Contact: +49-40-22 63 02 60 , info@pixathlon.de//PIXATHLON_f1474/1904291257/Credit:HZ/SIPA/1904291259

ФОТО: HZ/SIPA / HZ/SIPA

Bласти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при «Формулы-1» и сделали «Либерти Медиа» предложение платить взнос в размере 60 млн евро за гонку.

Сам Гран-при планируется проводить на трассе городского типа, которая будет проложена в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В Саудовской Аравии активно заняты улучшением имиджа страны и развитием туризма. В том числе этот план подразумевает и проведение лучших гоночных мероприятий. В частности, Саудовская Аравия уже принимала у себя «Гонку чемпионов» и этап «Формулы Е», а также со следующего года в стране будет проходить ралли «Дакар».

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