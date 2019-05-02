Саудовская Аравия хочет проводить Гран-при «Формулы-1»

Bласти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при «Формулы-1» и сделали «Либерти Медиа» предложение платить взнос в размере 60 млн евро за гонку.
Сам Гран-при планируется проводить на трассе городского типа, которая будет проложена в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
В Саудовской Аравии активно заняты улучшением имиджа страны и развитием туризма. В том числе этот план подразумевает и проведение лучших гоночных мероприятий. В частности, Саудовская Аравия уже принимала у себя «Гонку чемпионов» и этап «Формулы Е», а также со следующего года в стране будет проходить ралли «Дакар».