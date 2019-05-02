Чт, 2.05.2019
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Заседание Рийгикогу продлилось пять минут

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Зал заседаний Рийгикогу (Илья СМИРНОВ/АРХИВ)

ФОТО: Зал заседаний Рийгикогу

В четверг заседание Рийгикогу продлилось всего пять минут, поскольку на повестке дня не было ни одного пункта.

В начале заседания реформистская фракция передала в производство проект, предусматривающий снижение акциза на алкоголь для ограничения приграничной торговли.

Поскольку на повестке дня не было ни одного пункта, заседание завершилось через пять минут после начала, в 10.05.

По словам руководившего заседанием вице-спикера Сийма Калласа, в Рийгикогу сложилась традиция, что на повестке дня нет ни одного пункта.

В заседании приняли участие 84 депутата, отсутствовали 17 депутатов.

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