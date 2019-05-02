Заседание Рийгикогу продлилось пять минут

В начале заседания реформистская фракция передала в производство проект, предусматривающий снижение акциза на алкоголь для ограничения приграничной торговли.

Поскольку на повестке дня не было ни одного пункта, заседание завершилось через пять минут после начала, в 10.05.

По словам руководившего заседанием вице-спикера Сийма Калласа, в Рийгикогу сложилась традиция, что на повестке дня нет ни одного пункта.