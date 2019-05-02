Чт, 2.05.2019
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В четверг SAS отменил еще 280 рейсов

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Самолеты SAS.

ФОТО: Johan Nilsson/ TT NYHETSBYRÅN / SCANPIX

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) из-за забастовки пилотов отменила в четверг еще 280 рейсов в Скандинавии, повлияв на планы путешествий 20 000 человек, сообщил BNS.

В среду SAS отменил 504 рейсов. С пятницы, когда началась забастовка, были отменены около 3300 рейсов, которые повлияли на 327 000 пассажиров.

Контактное лицо авиакомпании Карин Ниман сообщила в среду о возобновлении переговоров между компанией и пилотами, выразив надежду, что они будут конструктивными.

Переговоры идут в норвежской столице, городе Осло.

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