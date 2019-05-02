В четверг SAS отменил еще 280 рейсов

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) из-за забастовки пилотов отменила в четверг еще 280 рейсов в Скандинавии, повлияв на планы путешествий 20 000 человек, сообщил BNS.
В среду SAS отменил 504 рейсов. С пятницы, когда началась забастовка, были отменены около 3300 рейсов, которые повлияли на 327 000 пассажиров.
Контактное лицо авиакомпании Карин Ниман сообщила в среду о возобновлении переговоров между компанией и пилотами, выразив надежду, что они будут конструктивными.
Переговоры идут в норвежской столице, городе Осло.