Венесуэле грозит всеобщий жестокий крах, и президенту Мадуро нужно немедленно уйти, пишет в редакционной колонке Financial Times.
Лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро удалось сохранить свою власть после самой пока что отчаянной попытки противодействия со стороны лидера оппозиции Хуана Гуайдо и его сторонников, но он теряет хватку. Все больше военных переходят на сторону оппозиции: даже бывший глава тайной полиции во вторник написал письмо с призывом к переменам. Венесуэльцам претит всеобщая бедность, в которую ввергли страну нынешний президент и его предшественник Уго Чавес. Настала пора Мадуро согласиться на предложенную ему высылку из страны или покинуть должность и провести свободные выборы, чтобы его правление не закончилось насилием и кровопролитием, считает издание.
Глава Единой соцпартии Венесуэлы и номинальный президент по сути находится в состоянии войны со своим собственным населением. Когда-то это государство было самым богатым в Латинской Америке, в его недрах - самые большие в мире разведанные запасы нефти. При всем при этом в стране гиперинфляция, перебои с подачей электроэнергии, людям не хватает продуктов и лекарств. Более 3 млн человек, а это 10% населения страны, покинули страну. Оппозиция подвергается гонениям, пишет FT.
Помимо этого, Мадуро - незаконный глава страны, продолжает FT. Большинство стран (даже если не учитывать Россию, Китай и Турцию) назвали прошлогодние президентские выборы нечестными. С января уже более 50 стран признали Гуайдо временным президентом. Его легитимность обусловлена тем, что он возглавляет Национальную ассамблею Венесуэлы, которую признает законным политическим образованием большинство стран. На две трети Национальная ассамблея состоит из представителей оппозиции, отмечает газета.