Международному сообществу остается лишь продолжать поддерживать Гуайдо морально и политически, а также усиливать санкции против режима Мадуро. Белый дом неоднократно намекал, что не исключает военной операции, но, похоже, это лишь словесные угрозы. Повлиять на Мадуро и открыть ему глаза на реалии происходящего может только его ближайшее окружение и международные союзники, полагает издание.

Президент России Владимир Путин, как и в случае с Сирией, похоже, решительно намерен противостоять политике США, которые, как он считает, пытаются сменить режим в стране, если им не нравится лидер. Но, несмотря на слова отрицания, звучащие из Москвы, есть признаки, что Кремль ведет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Мадуро безопасного коридора для выезда из страны. Вероятно, на Кубу. Но у Белого дома есть козыри в виде новых возможных санкций, которые еще не вводились, отмечает газета.

Можно считать провидением отсутствие крупного кровопролития, пишет FT. Но всем сторонам нужно понимать, с каким огромным риском сопряжена нынешняя непредсказуемая ситуация в Венесуэле для страны и всего региона. Главная опасность - не в вероятности начала гражданской войны между крупными вооруженными подразделениями, а в скатывании во всеобщий кровопролитный хаос. И если принять во внимание опросы общественного мнения, согласно которым, 80% венесуэльцев хотят ухода Мадуро, риск развития такой катастрофы выше в случае, если он решит остаться, пишет FT.

Связанные одной цепью: почему Москва не бросает Мадуро

Тему влияния Москвы на руководство Венесуэлы продолжает Times. У России есть существенные политические и финансовые причины для сохранения режима Мадуро. В то время как популярность Путина падает, он хочет не допустить свержения укоренившихся авторитарных правительств, опасаясь, что эта инфекция может однажды оказаться в России. Также Венесуэла играет важную геополитическую роль в Южной Америке.

В декабре Кремль отправил туда два бомбардировщика ТУ-160, способных нести ядерное оружие, что обеспокоило США. По сообщениям, в январе, когда начались протесты, Россия помогла Мадуро продать венесуэльское золото на 1,2 млрд долларов, отмечает газета.

В апреле примерно 100 российских военных приехали в Каракас под предлогом долгосрочного взаимодействия в сфере обороны, но, скорее всего, основная цель их визита - консультирование Мадуро по противодействию попыткам свержения. Как сообщили американские власти, среди прибывших - представители военных спецподразделений, в том числе специалисты по компьютерной безопасности, сообщает Times.

Для России крайне важно защищать свои экономические связи. Во времена Чавеса Венесуэла в больших количествах покупала российское оружие, например, истребители, танки и системы ПВО. Еще важнее тот факт, что Россия и государственная компания "Роснефть" с 2006 года предоставили Венесуэле кредиты на 16 млрд долларов, за которые страна расплачивается поставками нефти. За последние девять лет «Роснефть», по некоторым подсчетам, потратила там около 9 млрд долларов на предоставление кредитов, приобретение активов и проекты. Компания контролирует значительную часть нефтедобычи, пишет издание.

Стратегическое партнерство персонально курирует глава «Роснефти» и близкий союзник Путина Игорь Сечин. Он якобы часто просматривает официальную корреспонденцию с Мадуро со словами Viva la revolución (Да здравствует революция!), сообщает газета.

Из-за кризиса добыча нефти в Венесуэле резко сократилась, что ставит под сомнение способность страны выплачивать России по миллиардным кредитам. И Москва понимает, что новое дружественное США правительство, возможно, не захочет спешить выполнять обязательства, резюмирует Times.

Отставка министра обороны: никто не будет сожалеть

Новость об отставке министра обороны Британии Гэвина Уильямсона, уволенного из-за утечки информации с закрытых переговоров, стала темой размышлений для колумниста Guardian Мартина Кеттла.

Тереза Мэй - непопулярный лидер консерваторов. Похоже, половина тори плетет против нее заговоры, но вряд ли кто-то посочувствует Уильямсону. Премьер-министр считает, что он несет ответственность за беспрецедентную утечку информации с заседания совета национальной безопасности, которую опубликовала Daily Telegraph. Благодаря утечке издание назвало пять министров, включая Уильямсона, которые раскритиковали участие китайской компании Huawei в разработке мобильной сети нового поколения 5G, отмечает автор.

Сама по себе утечка возмутительна, так как она не только нарушает общие правила «слива» информации на уровне министров, но она также случилась из «святого святых» британского правительства - от людей, которые принимают решения по вопросам безопасности.

Из письма Мэй о причинах увольнения министра обороны создается впечатление, что он не стал сотрудничать с расследованием на 100%. Трудно представить какое-то более вопиющее нарушение, и ходят разговоры, что в процессе полицейского расследования мы можем увидеть ошеломительную картину, когда министр окажется на скамье подсудимых по обвинению в нарушении закона о разглашении сведений, составляющих гостайну, полагает обозреватель.

Уильямсон чудовищно просчитался. Он направил подозрение на четырех коллег, сказав, что утечка могла произойти по их вине. Вероятно, он знал, что у расследования об утечке были хорошие шансы вывести его на чистую воду. Так в итоге и случилось, пишет Кеттл.

Уильямсон плохо справлялся с работой. В итоге ему указали на дверь. Никто не будет сожалеть о его уходе. Он был министром, который не вызывал к себе уважения, и у него было не так много преданных соратников. Теперь их вообще не будет. И его шансы возглавить партию тори, из-за которых он, предположительно, пошел на эту роковую глупость, теперь равны нулю, считает колумнист Guardian.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com.