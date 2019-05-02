Фото: каким архитекторы видят новый Нотр-Дам - сумасшедшие идеи со всего мира

Через два дня после страшного пожара, уничтожившего существенную часть самого известного собора мира — Нотр-Дам-де-Пари, — французские власти заявили, что запустят международный конкурс по восстановлению крыши и шпиля здания. Премьер-министр страны Эдуар Филипп отметил, что это поможет создать конструкцию, которая будет «приспособлена к техникам и вызовам нашего времени». Как себе представляют Нотр-Дам профессиональные (и не очень) архитекторы — в материале «Ленты.ру».
Условия конкурса пока не известны, но неофициальная гонка за право участия в спасении собора Парижской Богоматери в социальных сетях уже началась.
Идея архитекторов из Турции — это своеобразный мемориал прежнему собору и напоминание о страшном событии, чуть не уничтожившем символ Франции. Почему крыша увенчана падающей башней, догадаться несложно: таким образом навеки запечатлен момент крушения шпиля Нотр-Дам во время пожара 15 апреля.
Дизайнер Матье Леннер считает, что шпиль Нотр-Дам вообще больше не должен быть шпилем. «Некоторые говорят, что нужно восстановить конус в его оригинальной версии. Другие — что нужно спроектировать что-то новое. Так давайте сделаем так, как было... восемь дней назад», — пишет эксперт, имея в виду горящий шпиль. Его проект — огромный металлический язык пламени на том месте, где когда-то была верхушка собора.
Массимилиано Фуксас — итальянский архитектор литовского происхождения — предложил накрыть собор хрустальной крышкой и получил пять тысяч лайков.
Massimiliano and Doriana Fuksas’ proposal for Notre Dame de Paris, France. “I imagine a crystal pinnacle of Baccarat for the new Notre Dame”, Massimiliano Fuksas for @huffingtonpostfc - April 16th 2019. More info: http://fuksas.com/?p=2959 Follow us: www.fuksas.com
По-настоящему сумасшедшей многие сочли идею словацкого бюро Vizum Atelier. Но архитекторы объяснились: «В готические времена строители пытались дотянуться до небес, того же в XIX веке хотел Виолле-ле-Дюк, и ему почти удалось. Теперь мы можем это сделать. Легкая корона, связывающая рай с землей». В Instagram этот вариант некоторым совсем не понравился. «Охренеть, левацкий маразм», — написал пользователь polygon_dv. «Чушь собачья! Архитектор — баран. Исторический памятник с элементами современного дебилизма — это эклектика чистой воды! Это уже не интересно», — добавил vizletsov.
It’s a tragedy. Nothing would ever return over 850 years of beauty, but its time to reborn Notre-dame. In gothic times builders try to reach the sky, Le Duc tryed it also in 19century and have came closer. Now its possible to make it happen. Lightweight crown that connect heaven with earth. #notredame #notredameparis #architecture #archdaily #design #paris #notredamevision #architecturedaily #architecturestudent #architectureporn #architecture_hunter #dezeen #renovation #vision #dwell #architecturalrecord #evolo #archis #domus #azure #metropolis #designboom #architecturaldigest #architecturelab #landscape
Размышления над проектом от российского бюро «МЕТАФОРМ». «Восстанавливать ли утраченное "подлинное"? Произвести реинкарнацию к новой жизни?» — задаются вопросом архитекторы. Хрустальный замок вместо скромного собора — это, как минимум, смело.
NOTRE-DAME DE PARIS Версия-I. Восстанавливать ли утраченное «подлинное»? Версия-II. Произвести реинкарна́цию к новой жизни? В заключении – размышляем над проектом… #нотрдамдепари #notredamedeparis #notredame #notredamecathedral #notredamenewproject #notredamenewidea #notredamereconstruction #notredamearchitecturalcompetition2019 #notredamerenovation #notredamewoodstructure #notredameroofglass
Каким в итоге станет собор, мир узнает уже очень скоро: президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что его восстановят в течение пяти лет. Остальные проекты, выложенные в социальных сетях, можно увидеть ЗДЕСЬ.