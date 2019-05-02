Фото: каким архитекторы видят новый Нотр-Дам - сумасшедшие идеи со всего мира

Условия конкурса пока не известны, но неофициальная гонка за право участия в спасении собора Парижской Богоматери в социальных сетях уже началась.

Идея архитекторов из Турции — это своеобразный мемориал прежнему собору и напоминание о страшном событии, чуть не уничтожившем символ Франции. Почему крыша увенчана падающей башней, догадаться несложно: таким образом навеки запечатлен момент крушения шпиля Нотр-Дам во время пожара 15 апреля.

Дизайнер Матье Леннер считает, что шпиль Нотр-Дам вообще больше не должен быть шпилем. «Некоторые говорят, что нужно восстановить конус в его оригинальной версии. Другие — что нужно спроектировать что-то новое. Так давайте сделаем так, как было... восемь дней назад», — пишет эксперт, имея в виду горящий шпиль. Его проект — огромный металлический язык пламени на том месте, где когда-то была верхушка собора.

Массимилиано Фуксас — итальянский архитектор литовского происхождения — предложил накрыть собор хрустальной крышкой и получил пять тысяч лайков.

По-настоящему сумасшедшей многие сочли идею словацкого бюро Vizum Atelier. Но архитекторы объяснились: «В готические времена строители пытались дотянуться до небес, того же в XIX веке хотел Виолле-ле-Дюк, и ему почти удалось. Теперь мы можем это сделать. Легкая корона, связывающая рай с землей». В Instagram этот вариант некоторым совсем не понравился. «Охренеть, левацкий маразм», — написал пользователь polygon_dv. «Чушь собачья! Архитектор — баран. Исторический памятник с элементами современного дебилизма — это эклектика чистой воды! Это уже не интересно», — добавил vizletsov.

Размышления над проектом от российского бюро «МЕТАФОРМ». «Восстанавливать ли утраченное "подлинное"? Произвести реинкарнацию к новой жизни?» — задаются вопросом архитекторы. Хрустальный замок вместо скромного собора — это, как минимум, смело.