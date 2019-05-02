Видео: в почтовых отправлениях было найдено более полутонны наркотиков

В апреле 2019 года начато три уголовных процесса о контрабанде прекурсоров - сырья для изготовления наркотических и психотропных веществ, таких, как амфетамин и метамфетамин, с использованием услуг курьерской почты.

Из изъятого количества прекурсоров можно изготовить примерно 300 кг или 600 тысяч доз амфетамина, примерная рыночная цена которого составляет 3,5 млн евро.