Чт, 2.05.2019
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Приговор Александру Кокорину могут вынести 8 мая

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Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Приговор футболисту петербургского "Зенита" Александру Кокорину может быть вынесен 8 мая. Об этом сообщила адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

Ранее Пресненский суд Москвы объявил перерыв до 6 мая в рассмотрении по существу уголовного дела, обвиняемыми в рамках которого являются футболисты Кокорин и Павел Мамаев.

"С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может быть вынесен приговор", - цитирует Стукалову РИА "Новости".

"Статья 213 (часть 2), как считаю, в деле не подтвердилась, может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания. С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет", - добавила юрист.

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