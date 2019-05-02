Таллинн попросил правительство сократить численность столичного горсобрания

Столичные депутаты одобрили эту инициативу еще в конце января, но, как ранее говорил Rus.ERR таллиннский политик-центрист Михаил Кылварт, очевидно, что до парламентских выборов обсудить нынешнюю инициативу правительство и Рийгикогу не успеют.

«Но если после мартовских выборов Центристская партия будут участвовать в коалиционных переговорах по формированию нового правительства, данное предложение станет одним из тех, которые мы намерены вынести на обсуждение с потенциальными партнерами», - говорил Кылварт минувшей зимой.