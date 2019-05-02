Чт, 2.05.2019
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  • Таллинн попросил правительство сократить численность столичного горсобрания

Таллинн попросил правительство сократить численность столичного горсобрания

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Таллинское горсобрание. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ektaco

Столичное горсобрание обратилось к новому правительству с ходатайством об изменении Закона о выборах местного самоуправлении, предусматривающим сокращение численности депутатского корпуса представительного органа Таллинна с 79 до 63 человек.

Столичные депутаты одобрили эту инициативу еще в конце января, но, как ранее говорил Rus.ERR таллиннский политик-центрист Михаил Кылварт, очевидно, что до парламентских выборов обсудить нынешнюю инициативу правительство и Рийгикогу не успеют.

«Но если после мартовских выборов Центристская партия будут участвовать в коалиционных переговорах по формированию нового правительства, данное предложение станет одним из тех, которые мы намерены вынести на обсуждение с потенциальными партнерами», - говорил Кылварт минувшей зимой.

В итоге ходатайство было направлено уже новому правительству, вступившему в должность в этот понедельник, 29 апреля. Ранее мэрия Таллинна также согласовала это предложение, а если правительство эту инициативу одобрит, то окончательное слово будет за Рийгикогу, которому и предстоит решить - следует ли менять закон или же нет.

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