Проблемам "Манчестер Юнайтед" не видно ни конца, ни края

Борющийся за четвертую, лигочемпионскую, строку АПЛ "Манчестер Юнайтед" за два дня потерял двоих основных игроков: к защитнику Эрику Байи присоединился основной форвард "дьяволов" Ромело Лукаку, передает Р-Спорт.
Бельгийский форвард получил травму подколенного сухожилия 28 апреля в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:1). Отмечается, что Лукаку травмировался примерно через час после начала игры, но после консультации с медицинским штабом "красных дьяволов" на поле было решено разрешить ему доиграть матч. После игры у футболиста оставались болевые ощущения.
Во вторник Лукаку сделали снимок на тренировочной базе команды. По итогам проведенного медицинского обследования тренерский штаб "Юнайтед" может принять решение не задействовать Лукаку в оставшихся двух матчах чемпионата Англии - против "Хаддерсфилда" (5 мая) и "Кардифф Сити" (12 мая).
После 36 туров "МЮ" набрал 65 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. У идущего четвертым "Челси" в активе на три балла больше. Первые четыре команды по итогам чемпионата получают право сыграть в Лиге чемпионов.