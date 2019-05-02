Чт, 2.05.2019
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Проблемам "Манчестер Юнайтед" не видно ни конца, ни края

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Romelu Lukaku.

ФОТО: Martin Rickett / PA Wire/PA Images

Борющийся за четвертую, лигочемпионскую, строку АПЛ "Манчестер Юнайтед" за два дня потерял двоих основных игроков: к защитнику Эрику Байи присоединился основной форвард "дьяволов" Ромело Лукаку, передает Р-Спорт.

Бельгийский форвард получил травму подколенного сухожилия 28 апреля в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:1). Отмечается, что Лукаку травмировался примерно через час после начала игры, но после консультации с медицинским штабом "красных дьяволов" на поле было решено разрешить ему доиграть матч. После игры у футболиста оставались болевые ощущения.

Во вторник Лукаку сделали снимок на тренировочной базе команды. По итогам проведенного медицинского обследования тренерский штаб "Юнайтед" может принять решение не задействовать Лукаку в оставшихся двух матчах чемпионата Англии - против "Хаддерсфилда" (5 мая) и "Кардифф Сити" (12 мая).

После 36 туров "МЮ" набрал 65 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. У идущего четвертым "Челси" в активе на три балла больше. Первые четыре команды по итогам чемпионата получают право сыграть в Лиге чемпионов.

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