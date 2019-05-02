Проблемам "Манчестер Юнайтед" не видно ни конца, ни края

Бельгийский форвард получил травму подколенного сухожилия 28 апреля в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:1). Отмечается, что Лукаку травмировался примерно через час после начала игры, но после консультации с медицинским штабом "красных дьяволов" на поле было решено разрешить ему доиграть матч. После игры у футболиста оставались болевые ощущения.

Во вторник Лукаку сделали снимок на тренировочной базе команды. По итогам проведенного медицинского обследования тренерский штаб "Юнайтед" может принять решение не задействовать Лукаку в оставшихся двух матчах чемпионата Англии - против "Хаддерсфилда" (5 мая) и "Кардифф Сити" (12 мая).