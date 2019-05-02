В штабе Зеленского пообещали инаугурацию, какой на Украине еще не было

«Пока не знаем [дату]… А как готовимся - думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом - мы еще что-нибудь придумаем», - сказал Костюк в интервью для "Украинской правды".