В штабе Зеленского пообещали инаугурацию, какой на Украине еще не было

Процедура принятия присяги Владимиром Зеленским пройдет в формате, которого на Украине еще не случалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена штаба Зеленского Юрия Костюка.
«Пока не знаем [дату]… А как готовимся - думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом - мы еще что-нибудь придумаем», - сказал Костюк в интервью для "Украинской правды".
30 апреля ЦИК Украины официально объявил политика и шоумена Владимира Зеленского победителем президентских выборов, состоявшихся 21 апреля.