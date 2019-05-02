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Как известно, Samsung принял решение прекратить производство телефонов самой дешевой серии J и сфокусироваться в бюджетном ценовом классе на обновленной серии А. Таким образом, центром притяжения устройств, стоящих ниже флагманского уровня, будут по-прежнему смартфоны серии А, пишет консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

Однако если учесть, насколько популярны эти телефоны бюджетного и среднего ценовых классов, следует признать, что, идя на такой смелый шаг, Samsung должен быть абсолютно уверен в качестве своих новых моделей.

К счастью, с первого же взгляда можно сказать, что Galaxy A50 – очень удачная модель, и за относительно небольшие деньги можно получить вполне полноценный телефон. А теперь обо всем поподробнее.

Экран и внешний вид

Поскольку размер экрана A50 составляет 6,4 дюйма, речь идет, скорее, о большом телефоне. Говоря на языке Samsung, дисплей телефона относится к Infinity-U Display, что означает тот самый растянутый со всех сторон практически до краев корпуса экран модных аппаратов.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, устройство имеет более-менее нормальные размеры и удобно в использовании.

Экран с использованием технологии Super Amoled имеет разрешение 408 пикселей на квадратный дюйм и размер в точках 2220 х 1080. Защиту от царапин обеспечивает Gorilla Glass 3. В верхней части располагается фронтальная камера, которой не отвели отдельного отверстия, как в новейшей серии S, а применили решение типа "бровь", которая здесь очень мала и окружает только камеру.