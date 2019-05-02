Видео: в Эстонии испытывают подводного робота

Глава отдела гидрографии департамента Пеэтер Вялинг сказал, что робот может погружаться на глубину до 300 метров и оснащен камерой HD-качества, измерителем плотности металла и рукой, к которой можно прикрепить захват, режущий инструмент или небольшой пробоотборник для донных отложений.

«Подводный робот полностью соответствует ожиданиям и действует так, как и положено. Управление подводным роботом немного напоминает управление дроном, только под водой, - сказал Вялинг. - Если погода позволит, мы еще несколько дней будем учиться пользоваться роботом в порту Хундипеа. Затем для робота наступит его первый рабочий день, который будет прежде всего включать исследование объектов, расположенных в пределах какой-либо из якорных стоянок вблизи Таллинна».