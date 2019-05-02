Министр внутренних дел Март Хельме получит новый автомобиль

Причиной приобретения автомобиля стало то, что договор аренды на предыдущий представительский автомобиль министерства, заключенный на 48 месяцев, истекает в сентябре 2019 года, передает Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

В 2015 году для министра был выбран автомобиль Mercedes-Benz, модель E250 BlueTEC 4MATIC. «Новый автомобиль приобретают для замены имеющегося, он должен быть таким же по техническим характеристикам», – сказал пресс-секретарь МВД.