Министр внутренних дел Март Хельме получит новый автомобиль

Министерство внутренних дел купит на основании тендера новый представительский автомобиль, которым будет пользоваться новый министр Март Хельме.
Причиной приобретения автомобиля стало то, что договор аренды на предыдущий представительский автомобиль министерства, заключенный на 48 месяцев, истекает в сентябре 2019 года, передает Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.
В 2015 году для министра был выбран автомобиль Mercedes-Benz, модель E250 BlueTEC 4MATIC. «Новый автомобиль приобретают для замены имеющегося, он должен быть таким же по техническим характеристикам», – сказал пресс-секретарь МВД.
Согласно документам, новый автомобиль министра внутренних дел должен быть полноприводным седаном с дизельным мотором мощностью по меньшей мере 140 киловатт, кроме того, у него должна быть автоматическая коробка передач, возможность установки полицейской радиостанции и мигалки.