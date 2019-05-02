Месси склоняли выступать за сборную Испании

«Месси бы усилил сборную Испании. Я знаю, что федерация прилагала все усилия и много раз пыталась уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну.

Если бы Месси выступал за нашу команду, это точно бы не ухудшило ее положение, а улучшило. Месси это Месси, он такой один. Я не знаю, выиграли ли бы мы больше, но я уверен, что мы бы не пострадали, а проиобрели.