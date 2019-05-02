«Это может спасти жизнь!»: полиция обратилась к родственникам пожилых людей

Он пытался выбраться самостоятельно, но видимость была плохой, холодало и здоровье уже не как у мальчика. Он достал из кармана телефон и набрал 112, пишет Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Лыунаскую префектуру.

Полицейский патруль быстро нашел попавшего в беду пожилого человека: он был вблизи дома, но в густых зарослях шаг за шагом уходил в неверном направлении. В родных краях он способен ориентироваться даже с закрытыми глазами, поэтому был сильно удивлен, что заблудился.