Чт, 2.05.2019
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  • «Это может спасти жизнь!»: полиция обратилась к родственникам пожилых людей

«Это может спасти жизнь!»: полиция обратилась к родственникам пожилых людей

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В ночь на 1 мая в полицию обратился 93-летний мужчина, который прогуливался в Пыльвамаа от соседей к своему дому, когда вдруг обнаружил себя в непроглядных кустарниках.

Он пытался выбраться самостоятельно, но видимость была плохой, холодало и здоровье уже не как у мальчика. Он достал из кармана телефон и набрал 112, пишет Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Лыунаскую префектуру.

Полицейский патруль быстро нашел попавшего в беду пожилого человека: он был вблизи дома, но в густых зарослях шаг за шагом уходил в неверном направлении. В родных краях он способен ориентироваться даже с закрытыми глазами, поэтому был сильно удивлен, что заблудился.

«Хотя многие пожилые люди не доверяют мобильным телефонам, этот человек взял телефон с собой и смог позвать на помощь. Рекомендуем близким пожилых людей подарить им мобильные телефоны. Это может спасти жизнь!» - отмечает полиция в своем сообщении.

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