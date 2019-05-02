Выходное пособие получит пятая часть депутатов Рийгикогу
21 депутат парламента получит компенсацию или выходное пособие в размере шести месячных окладов, поскольку закон гласит, что если человек был депутатом Рийгикогу как минимум один год, то в качестве компенсации ему выплачивается сумма, которая сравнима с должностным окладом депутата за шесть месяцев, пишет Postimees.
Зарплату за шесть месяцев (официальная зарплата депутата парламента составляет 4000 евро) то есть около 24 000 евро получат Хельмут Халлемаа, Моника Хауканымм, Тоомас Юргенстейн, Валерий Корб, Хеймар Ленк, Инара Луйгас, Марианне Микко, Эйки Нестор, Барби-Йенни Пилвре Пилвре Сторгард, Марко Померантс, Райво Пылдару, Мати Райдма, Арно Сильд, Мярт Сультс, Танель Талвре, Тийт Терик, Райнер Вакра, Владимир Вельман, Тоомас Витсут, Харди Вольмер и Тоомас Вяйнасте, сообщил новостной портал ERR.
Иви Ээнмаа, Ээви Паамяэ и Айвар Сурва были в Рийгикогу меньше года и для них предусмотрена компенсация в размере трех окладов, то есть почти 12 000 евро.
Райво Аэг, Оудекки Лооне и Март Нутть получат компенсацию за 19 дней. В законе сказано – если депутат Рийгикогу выбран в следующий состав парламента, ему в качестве компенсации выплачивается сумма, размер которой рассчитывается на основании официальной зарплаты депутата предыдущего созыва за дни, которые прошли с последнего дня прекращения полномочий состава парламента и до дня принесения новой присяги.