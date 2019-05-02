Выходное пособие получит пятая часть депутатов Рийгикогу

21 депутат парламента получит компенсацию или выходное пособие в размере шести месячных окладов, поскольку закон гласит, что если человек был депутатом Рийгикогу как минимум один год, то в качестве компенсации ему выплачивается сумма, которая сравнима с должностным окладом депутата за шесть месяцев, пишет Postimees.