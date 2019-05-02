Нарвские депутаты призвали Стальнухина и Райк остановить чудовищное уничтожение энергетики

В обращении к двум парламентариям нарвские депутаты просят их срочно инициировать проведение экстренного заседания Рийгикогу, чтобы остановить «чудовищное уничтожение энергетики, элиты рабочего класса», передает Rus.ERR.

Нарвские депутаты также просят Стальнухина и Райк лично объяснить правительству и Рийгикогу, что 1500 рабочих мест, которые могут быть ликвидированы в результате закрытия Нарвских электростанций, сегодня гарантируют социальное обеспечение и достойное проживание не менее 5000 нарвитян.

«Сообщения об остановке семи блоков на Нарвских электростанциях есть во всех СМИ, но правительство и Рийгикогу молчат», - сетуют авторы обращения.