Нарвские депутаты призвали Стальнухина и Райк остановить чудовищное уничтожение энергетики

Члены правящей фракции Нарвского горсобрания обратились к депутатам Рийгикогу Михаилу Стальнухину и Катри Райк с просьбой донести до правительства информацию о том, что возможное закрытие Нарвских электростанций - это катастрофа для всего Ида-Вирумаа.
В обращении к двум парламентариям нарвские депутаты просят их срочно инициировать проведение экстренного заседания Рийгикогу, чтобы остановить «чудовищное уничтожение энергетики, элиты рабочего класса», передает Rus.ERR.
Нарвские депутаты также просят Стальнухина и Райк лично объяснить правительству и Рийгикогу, что 1500 рабочих мест, которые могут быть ликвидированы в результате закрытия Нарвских электростанций, сегодня гарантируют социальное обеспечение и достойное проживание не менее 5000 нарвитян.
«Сообщения об остановке семи блоков на Нарвских электростанциях есть во всех СМИ, но правительство и Рийгикогу молчат», - сетуют авторы обращения.
К Стальнухину и Райк депутаты из правящей фракции обратились как к своим коллегам по Нарвскому горсобранию, правда, последняя в настоящее время депутатом горсобрания не является, поскольку ее полномочия еще не восстановлены.