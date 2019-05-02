Сравнение зарплат: рабочие-иностранцы получают больше жителей Эстонии

В 2018 году в Эстонии на основании вида на жительство работало примерно 5700 иностранцев, их средняя зарплата составляла 1654 евро. Для сравнения: средняя зарплата в Эстонии в прошлом году была почти на 400 евро меньше.

В большинстве сфер в 2018 году средняя зарплата работающих в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев была выше среднего по сектору. Например, в сфере информации и связи иностранцы, работающие в Эстонии на основании вида на жительство, получали на 1300 евро, в сфере здравоохранения - на 1000 евро, в сфере образования - на 900 евро, а в оптовой и розничной торговле - на 600 евро больше среднего по сектору.

Средняя зарплата в евро. ФОТО: Eesti kaubandus-tööstuskoda

Зарплаты тысяч иностранцев, очевидно, не облагаются налогом в Эстонии

По данным Департамента полиции и погранохраны, в 2018 году зарегистрировали чуть менее 20 000 кратковременных рабочих. По данным Департамента статистики, в случае примерно 13 000 регистраций Эстония получила налоги на рабочую силу.

В остальных случаях можно предполагать, что зарубежные рабочие прибыли в Эстонию из какого-то другого государства ЕС (например, из Польши), и налоги ушли в ту страну. Бывают также случаи, когда человека регистрируют на кратковременную работу, но он не приезжает или работает нелегально.

Средняя зарплата в евро в различных сферах. ФОТО: Eesti kaubandus-tööstuskoda