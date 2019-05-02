Тяжелораненый в Таллинне полицейский отправлен домой

В середине апреля 30-летний сотрудник группы быстрого реагирования в Таллинне в полицейском отделении случайно сделал выстрел. Пуля прошла сквозь стену и попала в находящегося в соседнем помещении 24-летнего коллегу выстрелившего. Сейчас пострадавшему разрешили отправиться на домашнее лечение, сообщает Postimees.