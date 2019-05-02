Картина дня: сексистское заявление Хельме в адрес президента и рост зарплат чиновников

Март Хельме: президент поступила как эмоционально разгоряченная женщина

На пресс-конференции после первого совещания нового правительства, министр внутренних дел и председатель партии EKRE Март Хельме раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Читать далее...

Первым заместителем премьер-министра стал Март Хельме

Премьер-министр Юри Ратас утвердил заместителей и сферы компетенции министров, первым заместителем премьер-министра стал глава МВД Март Хельме. Читать далее...

Экс-глава Банка Эстонии: над страной нависла угроза нового кризиса

По словам бывшего президента Банка Эстонии Андреса Липстока, сейчас в экономике Эстонии наблюдается эйфория, как в 2006 и 2007 годах, тогда она привела к перегреву экономики, а затем - к кризису. Читать далее...

Полицейские нашли труп пропавшего 35-летнего мужчины

Вчера, 1 мая, в ходе поисков на местности в Тарту и окрестностях этого города полицейские и добровольцы обнаружили тело пропавшего 23 апреля Роберта. Читать далее...

Вот это цифры! Зарплаты чиновников растут небывалыми темпами

Postimees подсчитал, насколько выросли зарплаты эстонских чиновников. Читать далее...

Сравнение зарплат: рабочие-иностранцы получают больше жителей Эстонии

Анализ Департамента статистики, проведенный по заказу Эстонской торгово-промышленной палаты, свидетельствует: зарплата работающих в Эстонии на основании вида на жительство иностранцев в прошлом году более чем на треть превышала среднюю по стране. Читать далее...

Экс-министр Ааб вернет государству выплаченную ему в прошлом году внушительную компенсацию