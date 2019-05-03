Пора на дачу: четыре важных дела, которые нужно сделать весной

Сад. ФОТО: SCANPIX

«В начале весны важно реанимировать газон, дорожки и грядки после таяния снега и подготовить сад к цветению и плодоношению», — говорит ландшафтный дизайнер Ирина Лукьянова.

1. Приводим в порядок придомовую территорию

Талые воды вымывают гальку и декоративный щебень с дорожек и зон с декоративными отсыпками. Поэтому после таяния снега эти территории нужно осмотреть, очистить от остатков сухой травы и листьев и подсыпать там, где нужно. Также начало весны — время обновить декоративную кору и щепу.

Проверяем декоративные отсыпки и насыпные дорожки

Чистим ливневую канализацию

Убираем из стоков листья и мусор

Красим деревянные конструкции

2. Оживляем газон

Прочесываем траву граблями

Это нужно сделать сразу после таяния снега, чтобы старый дерн и пожухлая трава не мешали прорастать молодому газону. «Даже если вы убрали листья и скосили газон осенью, не игнорируйте весеннюю уборку, иначе газон долго не будет радовать сочной зеленой травкой», — объясняет Ирина.

Сжигаем сухую траву

Для компоста ее лучше не использовать, чтобы не разводить болезни и вредителей.

Обрабатываем

Там, где образовались проплешины, подсыпьте плодородный грунт и подсейте новые семена. Видны сорняки? Прополите их или опрыскайте гербицидами избирательного действия.

Следующий шаг — аэрация, или прокалывание грунта на 8–10 см вилами, садовыми граблями или специальными электроприборами. Это обеспечит доступ воздуха к корням растений, не позволит влаге застаиваться, а грибкам — размножаться.

Первую стрижку можно проводить в мае, если газон вырастет до 10–12 см.

3. Ухаживаем за растениями

Снимаем укрытия с хвойных и теплолюбивых растений

В апреле-мае снимите укрытия с туй и обрежьте сухие веточки на хвойных. Затем опрыскайте их биостимуляторами, чтобы лучше росли, и обработайте фунгицидами от грибка.

«Уделите внимание обработке внутри кроны — там обычно скапливаются все вредители и болезни», — советует дизайнер. Опавшую после зимы хвою нужно убрать, приствольные круги прорыхлить, растения — подкормить.

В это же время снимаем укрытия с роз, рододендронов, самшитов и других теплолюбивых растений. Рыхлим под ними почву и подкармливаем весенними минеральными удобрениями. Самшиты, как и хвойные, опрыскиваем.

Обрабатываем травянистые многолетники и луковичные

Освобождаем утепленные осенью растения от лапника, листьев, коры или песка. Все засохшие листья травянистых и луковичных растений обрезаем секатором. Это даст толчок их дальнейшему росту.

Дизайнер советует срезать листья у лилейников и ирисов, если они не были срезаны до конца осенью, чтобы листья росли свободно, а кусты лучше прогревались и проветривались. Да и внешний вид цветников будет более опрятным.

Ухаживаем за лиственными кустарниками и деревьями

Осматриваем, удаляем сломанные ветки, производим формовочную обрезку живых изгородей и топиарных форм. Ранняя весна — время обрезки и плодовых деревьев, обработки от грибка и вредителей.

Чтобы на деревьях не отложили яйца зимующие медяницы, тли, плодовые клещи, гусеницы и листовертки, нужно обработать стволы и ветки инсектицидами до появления первых листочков. И традиционно — рыхлим почву под стволами и подкармливаем.

4. Обновляем сад

«Ранняя весна — оптимальное время для высадки новых кустарников, плодовых деревьев и цветов, — говорит Ирина. — Самый активный рост и развитие корневой системы растений происходят при температуре грунта от +5°С до +12°С, а это бывает либо осенью, либо ранней весной».

При этом считается, что высаживать кустарники и деревья лучше весной, потому что осенью растения не успевают адаптироваться к наступлению устойчивых холодов, ведь многие саженцы привозят из стран с более мягкими климатическими условиями».