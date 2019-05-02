Чт, 2.05.2019
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В Финляндии неизвестные грозятся устроить стрельбу в торговом центре
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Финская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vesa Moilanen / AFP

Финская полиция расследует угрозу, опубликованную в анонимной сети Tor. По данным стражей правопорядка, нет оснований избегать посещения торгового центра, передает Yle.

По сообщению полиции Западной Уусимаа, неизвестные грозились устроить стрельбу в торговом центре Iso Omena в Эспоо. Полиция сообщает об этом на своей странице в Твиттере.

Согласно появившемуся в сети Tor сообщению, стрельба планируется на 3 мая.

Полиция расследует угрозу и пытается найти автора публикации.

Откладывать поход за покупками, полиция не призывает.

"Полицейские патрули будут в ближайшие дни совершать обход торговых центров в Эспоо", - сообщает начальник следствия Теему Вяртинен в пресс-релизе полиции.

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