Министр о возврате компенсации: не хочу участвовать в войне формулировок

«Тема по-прежнему трактуется по-разному, но я не хочу участвовать в этой войне формулировок», - сказал Ааб.

Министр припомнил, что когда в прошлом году Министерство финансов перевело ему эту сумму на банковский счет, он спросил, согласуется ли это с законом: «Мне сказали, что так предусмотрено». Из этого ответа он, по его словам, и исходил, пока пару дней назад тема не была поднята вновь из-за случая с Марти Куузиком.

«В промежутке ничего не говорилось о том, что закон можно было бы трактовать иначе. А теперь Государственная канцелярия вышла с заявлением, что ее трактовка отличается от трактовки Министерства финансов», - сказал министр. В среду Ааб общался по вопросу возврата денег с канцлером Министерства финансов.

Тему компенсации Яака Ааба подняла в Facebook ушедшая в 2016 году с поста министра иностранных дел, но не получившая компенсацию Марина Кальюранд, которая с самого начала считала выходное пособие Ааба несправедливым. Особенно, если учесть, что Ааб ушел с поста министра из-за того, что был пойман за рулем с остаточными признаками употребления алкоголя и после превышение скорости.