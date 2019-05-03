Галерея: красивая квартира в Стокгольме с множеством аксессуаров

Можно поспорить: планировка, печи и лепнина не позволят этой квартире выглядеть стандартно. Да и само место расположения вполне себе музейное. Но можно и согласиться: настроение и стиль этой квартире площадью 169 м2 задают именно вазы, подсвечники, статуэтки, подушечки и картины.

Центральный элемент гостиной — роскошная зеленая фаянсовая печь, по обеим сторонам от который разместились диваны. Вторая печь расположилась в более камерной гостиной, а третья - белоснежная, с зеркалом — в столовой. По подбору аксессуаров проделана огромная работа, их явно собирали не один год, но все сочетается блестяще, а главное — каждая вещь имеет для хозяев особое значение и несет особый смысл. Фотографии таких интерьеров хочется рассматривать до мельчайших деталей!