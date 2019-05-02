Золото, карфентанил и автомобили класса люкс: задержана банда, поставлявшая в страны Балтии особо опасный наркотик

Изъято также 10 кг золотых драгоценностей, большое количество денег, автомобиль класса люкс и мотоцикл. Все эти вещи, по всей вероятности, приобретены на доходы от продажи наркотиков, передает Rus.TVNET.

Операция по задержанию была проведена 4 апреля, в ней участвовали также антитеррористическое подразделение Госполиции Латвии Omega и спецподразделение Госпогранохраны Sigma, кинологи Службы госдоходов и муниципальная полиция Риги. Были задержаны все семь подозреваемых - пять мужчин 1965, 1956, 1993, 1987 и 1993 года рождения и две женщины - 1971 и 2000 года рождения.

Двое организаторов распространения наркотиков ранее уже были судимы, но за другие преступления, еще два соучастника ранее были неоднократно судимы за незаконный оборот наркотиков.

Часть наркотиков была изъята в такси, на котором перемещался подозреваемый мужчина 1993 года рождения.

Большая часть наркотиков была обнаружена при обыске по месту жительства мужчины 1965 года рождения в Стопиньском крае. Там было изъято около семи килограммов карфентанила и 250 грамм "демидрола", автомобиль Bentley Mulsanne и мотоцикл Honda VTX1800.

При обыске по месту жительства женщины 1971 года рождения в Бабитском крае было изъято 1,795 кг смеси карфентанила и метадона, а в ее машине Mercedes-Benz - около 500 грамм карфентанила.

Во время обысков у всех задержанных было конфисковано в общей сложности около 10 кг золотых ювелирных изделий, 59 846 евро, 9090 фунтов стерлингов (10 590 евро), 72 долларов США (64 евро) и 560 000 белорусских рублей (236 905 евро).

Подозреваемые торговали наркотиками в Риге, Рижском районе, в Курземе, также торговали и в других странах Балтии.

Начато уголовное производство о реализации и хранении наркотических веществ в целях сбыта в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых финансовых средств или другого имущества в крупном размере.

Пять задержанных арестованы, в отношении двух избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.