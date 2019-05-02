Золото, карфентанил и автомобили класса люкс: задержана банда, поставлявшая в страны Балтии особо опасный наркотик

Сотрудники Госполиции Латвии в апреле задержали организованную группу из семи человек, распространявшую наркотики, и изъяли более 10 кг особо опасного наркотического вещества карфентанил, сообщили агентству LETA в полиции.
Изъято также 10 кг золотых драгоценностей, большое количество денег, автомобиль класса люкс и мотоцикл. Все эти вещи, по всей вероятности, приобретены на доходы от продажи наркотиков, передает Rus.TVNET.
Операция по задержанию была проведена 4 апреля, в ней участвовали также антитеррористическое подразделение Госполиции Латвии Omega и спецподразделение Госпогранохраны Sigma, кинологи Службы госдоходов и муниципальная полиция Риги. Были задержаны все семь подозреваемых - пять мужчин 1965, 1956, 1993, 1987 и 1993 года рождения и две женщины - 1971 и 2000 года рождения.
Двое организаторов распространения наркотиков ранее уже были судимы, но за другие преступления, еще два соучастника ранее были неоднократно судимы за незаконный оборот наркотиков.
Часть наркотиков была изъята в такси, на котором перемещался подозреваемый мужчина 1993 года рождения.
Большая часть наркотиков была обнаружена при обыске по месту жительства мужчины 1965 года рождения в Стопиньском крае. Там было изъято около семи килограммов карфентанила и 250 грамм "демидрола", автомобиль Bentley Mulsanne и мотоцикл Honda VTX1800.
При обыске по месту жительства женщины 1971 года рождения в Бабитском крае было изъято 1,795 кг смеси карфентанила и метадона, а в ее машине Mercedes-Benz - около 500 грамм карфентанила.
Во время обысков у всех задержанных было конфисковано в общей сложности около 10 кг золотых ювелирных изделий, 59 846 евро, 9090 фунтов стерлингов (10 590 евро), 72 долларов США (64 евро) и 560 000 белорусских рублей (236 905 евро).
Подозреваемые торговали наркотиками в Риге, Рижском районе, в Курземе, также торговали и в других странах Балтии.
Начато уголовное производство о реализации и хранении наркотических веществ в целях сбыта в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых финансовых средств или другого имущества в крупном размере.
Пять задержанных арестованы, в отношении двух избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Арест наложен также на семь частных домов с земельными участками, одно землевладение, пять машин класса люкс, в том числе две Bentley, Mercedes Benz S-класса, BMW 535, BMW X6 и мотоцикл и на одно предприятие. Общая стоимость арестованного имущества - примерно 1,36 млн евро.