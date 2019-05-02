Королева Сутхида имеет воинское звание генерал армии. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн женился на заместительнице начальника своей личной службы безопасности, дав ей титул королевы.

В сопровождении Сутхиды Тиджай король в последние годы появлялся на публике неоднократно, но до этого их отношения никак официально не объяснялись.

О том, что она отныне королева Сутхида, было объявлено накануне коронации короля Махи Вачиралонгкорна, которая начнется в эту субботу и продлится до понедельника.

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В официальном заявлении королевского двора говориться, что 66-летний король Вачиралонгкорн «решил дать генералу Сутхиде Вачиралонгкорн На Айудха, своей супруге, титул королевы и статус члена королевской семьи».

Ранее король был трижды женат и разводился. От предыдущих жен он имеет семерых детей.

В 2014 году король назначил бывшую стюардессу национальной авиакомпании Thai заместителем начальника своей службы безопасности. Еще через два года он произвел ее в генералы армии.

На кадрах с королевской свадьбы, показанных вчера по таиландскому телевидению, видно, как в окружении семьи и дворцовых советников король льет священную воду на голову королевы Сутхиды. После церемонии пара поставила свои подписи в свидетельстве о браке.

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Маха Вачиралонгкорн вступил на престол в 2016 году и получил титул короля Рамы X, продолжив династию Чакри, которая начала свое правление в 1782 году.