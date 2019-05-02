Кровавая разборка 20-летней давности: в поезде Таллинн-Пярну на глазах свидетелей убили человека

Труп на следующее утро нашел машинист Михкель Кяэро, который обнаружил, что дверь туалета не открывается. Там был труп 33-летнего Эдгаар Саммали с 40 колотыми и резаными ранами в области головы и тела. На руке гербоподобная татуировка. На ногах была фраза: «Они устали искать счастье».

Он не был пьян, смерть наступила между 7 и 8 вечера предыдущего дня. В тамбуре были найдены и пятна крови.

Полиция установила, что убийство произошло в поезде. В ходе расследования нашли свидетелей, которые были в одном поезде с жертвой и убийцей. Они видели, как девять молодых людей разного возраста пили водку, у них были ножи и холодное оружие. В один момент компания начала придираться к сидящему в одиночестве мужчине. Его вытащили в тамбур и начали избивать. В какой-то момент он открыл двери тамбура и начал звать на помощь, но никто не отреагировал — в вагоне было 15 человек.

Из показаний свидетелей стало ясно, что часть парней ехали в Пярну впервые. На следующий день проверили всех выходивших из поезда и нашли трех членов компании, которая накануне вечером напала на Эдгара Саммали, в их числе и Александр Шмыгин, который оказался главарем банды.

Следователь Пеэтер Пайсуотс вспоминает: «Он был довольно вежливым, учтивым, хорошо выглядел. Солидный. Можно даже сказать — интеллигентный. Если бы попасть с ним во время дня рождения за один стол, большинство дам в компании сказали бы: «Ой, какой милый и вежливый молодой человек».

Слушайте подробнее в передаче, как тогда удалось раскрыть дело.