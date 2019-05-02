Вопреки опасениям, пробка на границе в Ивангороде быстро растаяла

В выходные и праздничные дни пограничные пункты в Нарве и Ивангороде традиционно переживают наплыв россиян, желающих попасть в Эстонию. В этом году нерабочими днями в России объявлены с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Но вопреки прогнозам и опасениям, уже ко второй половине дня второго мая пробка на границе растаяла.
Ранее российский портал 47news со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщал: анализ пересечений Государственной границы РФ за аналогичный период 2017-2018 гг. указывает, что в эти праздничные дни пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы - до трех раз.
В эти дни в усиленном режиме работают и эстонские, и российские пограничники. Если в обычные дни прохождение российского погранпункта занимает больше времени, чем эстонского, и очередь из автомобилей копится в Ивангороде, то второго мая можно было наблюдать обратную картину: в середине дня мост “Дружба” и подъезд к эстонскому погранпункту был полностью занят легковыми машинами. Почти все они были с российскими номерами.
В Ивангороде очередь была значительно меньше - пожалуй, даже меньше, чем в обычные дни, и при этом быстро продвигалась. Российские пограничники пропускали легковые машины также через терминал для грузовиков. Но в результате очередь фур за несколько часов продвинулась всего на несколько машин.
После обеда очередь легковых автомобилей в Ивангороде полностью уместилась внутри терминала. В Нарве очереди практически не было.
Нарвитянка Светлана рассказала, что утром второго мая на выезде из Нарвы очереди также практически не было.
Подъезды к российскому погранпункту заставлены припаркованными машинами - многие отправились в Нарву пешком.
Жители Ивангорода, пересекающие границу пешком, рассказывали, что большие очереди были первого мая - приходилось стоять больше трех часов в Ивангороде и еще 30-40 минут в Нарве. Второго мая очередь из пешеходов также стала значительно меньше - на пересечение границы в сторону Эстонии требовалось уже около часа.