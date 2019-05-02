Вопреки опасениям, пробка на границе в Ивангороде быстро растаяла

Ранее российский портал 47news со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщал: анализ пересечений Государственной границы РФ за аналогичный период 2017-2018 гг. указывает, что в эти праздничные дни пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы - до трех раз.

В эти дни в усиленном режиме работают и эстонские, и российские пограничники. Если в обычные дни прохождение российского погранпункта занимает больше времени, чем эстонского, и очередь из автомобилей копится в Ивангороде, то второго мая можно было наблюдать обратную картину: в середине дня мост “Дружба” и подъезд к эстонскому погранпункту был полностью занят легковыми машинами. Почти все они были с российскими номерами.

В Ивангороде очередь была значительно меньше - пожалуй, даже меньше, чем в обычные дни, и при этом быстро продвигалась. Российские пограничники пропускали легковые машины также через терминал для грузовиков. Но в результате очередь фур за несколько часов продвинулась всего на несколько машин.

После обеда очередь легковых автомобилей в Ивангороде полностью уместилась внутри терминала. В Нарве очереди практически не было.

Нарвитянка Светлана рассказала, что утром второго мая на выезде из Нарвы очереди также практически не было.

Подъезды к российскому погранпункту заставлены припаркованными машинами - многие отправились в Нарву пешком.