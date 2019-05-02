Мужчина открыл огонь по полиции, а потом выстрелил в себя
Угрожавший застрелить себя пьяный мужчина открыл огонь по полиции, а после этого выстрелил в себя. Полицейские не пострадали, а стрелявший находится в тяжелом состоянии.
Сегодня, 2 мая, около 5 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в частном доме в Тартумаа пьяный 59-летний мужчина угрожает выстрелить в себя из огнестрельного оружия.
Майор полиции Каупо Мартихин сказал, что на связанные с оружием случаи, где есть повышенная опасность для жизни и здоровья человека, реагируют сотрудники группы быстрого реагирования. «Целью прибывших на место полицейских было помешать мужчине причинить себе вред, но события приобрели неожиданный поворот», - говорит майор полиции.
Полицейские, прикрываясь щитом, зашли в коридор и скрывавшийся на втором этаже мужчина сделал несколько выстрелов в их сторону. К счастью, он не попал.
Стражи правопорядка для отражения атаки сделали два выстрела, которые также ни в кого не попали. «Мужчина закрылся в комнате и раздался следующий выстрел. Полицейские обнаружили в комнате раненого мужчину, который выстрелил в себя. Его доставили в больницу, он в тяжелом состоянии», - сообщил майор.
Полиция выяснила, что разрешения на оружие у него не было, происхождение оружия неизвестно. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.