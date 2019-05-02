В штабе Зеленского признали, силой не вернуть ни Крым, ни Донбасс. Но есть иной путь, он сработает через пять лет

"Я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории за счет военной операции. Я могу спланировать эту операцию. Я знаю людей, которые в состоянии ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров", - сказал Апаршин в интервью интернет-изданию "Апостроф".

Он добавил, что не советовал бы никому вообще рассматривать возможность возвращения украинских территорий военным путем. "Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже потерянный шанс 2014 года", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, неужели нет никакой возможности победы, Апаршин заявил, что в случае нового военного конфликта партнеры, которые сегодня поддерживают Украину, от них отвернутся. Однако кроме силовых есть иные пути возвращения оккупированных территорий. "Если на сегодняшний день Донбасс - это перспектива на пять лет, то территория Крыма - это перспектива более отдаленная", - обнадежил украинцев советник президента Зеленского.

"Каким образом заниматься возвратом этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным - это абсолютно проигрышная ситуация. С ним нельзя говорить напрямую, но мы можем обратиться за помощью к партнерам. Я бы все сделал для того, чтобы в конечном итоге Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, относительно их выхода на границу между Украиной и Россией", - подчеркнул советник президента Украины по вопросам безопасности и обороны.

Он отметил, что вопрос вывода миротворцев на границу встает не впервые. В 2017 году Владимир Путин сам предлагал ввести миротворческие силы на Донбасс, но выставить их не на границе, а на линии разграничения. А вот вывод на границу сразу вызывает сопротивление со стороны России.

"С Путиным должны договариваться серьезные организации с серьезными гарантиями", - подытожил Апаршин.