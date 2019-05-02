Чт, 2.05.2019
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  • Видео: в Ласнамяэ спасатели и полиция окружили дом, на месте работают саперы

Видео: в Ласнамяэ спасатели и полиция окружили дом, на месте работают саперы
Дополнено в 19:40!

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Сегодня вечером в Центр тревоги сообщили о подозрительном чемодане в столичном районе Ласнамяэ. 

Пресс-секретарь Спасательного департамента около 19 часов сказал, что возле дома на улице Кивила,38 работают саперы с собакой.

По словам читателя Rus.Postimees, помимо спасателей, на месте также полицейские и скорая помощь. Место происшествия ограждено лентой. 

В 19:40 дежурный пресс-секретарь полиции сказала Rus.Postimees, что чемодан был проверен, его содержимое не представляло никакой угрозы. 

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