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  • Почти 16 000 евро: Таллиннское горсобрание решило выплатить Таави Аасу внушительную премию

Почти 16 000 евро: Таллиннское горсобрание решило выплатить Таави Аасу внушительную премию
Премии получат также Измайлова и Мельдер

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Таави Аас.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees/Eesti Meedia

Городское собрание Таллинна проголосовало за выплату крупных премий бывшему мэру столицы Таави Аасу, а также двум его экс-заместителям Зюлейхе Измайловой и Тынису Мельдеру, сообщает BNS со ссылкой на новостной портал ERR.

Из 62 присутствовавших на месте депутатов "за" проголосовали 37, против - 21. "За" голосовали только представители правящей в Таллинне Центристской партии.

Ушедший из Таллинна в Рийгикогу Таави Аас, который в новом правительстве Юри Ратаса занял пост министра экономики, получит премию в размере трех своих зарплат на посту мэра - почти 16 000 евро.

Ставший депутатом парламента Тынис Мельдер и ушедшая в декрет Зюлейха Измайлова получат премии в размере двух должностных окладов - по 8441,10 евро каждый.

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