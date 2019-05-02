Почти 16 000 евро: Таллиннское горсобрание решило выплатить Таави Аасу внушительную премию

Из 62 присутствовавших на месте депутатов "за" проголосовали 37, против - 21. "За" голосовали только представители правящей в Таллинне Центристской партии.

Ушедший из Таллинна в Рийгикогу Таави Аас, который в новом правительстве Юри Ратаса занял пост министра экономики, получит премию в размере трех своих зарплат на посту мэра - почти 16 000 евро.