Фото: в российских магазинах появились георгиевские ленточки со свастикой

В Facebook он выложил фотографию запакованной ленточки со звездой и свастикой, отметив, что это креатив китайских товарищей.

"Это продается в магазине рядом с домом. И мне кажется это... В общем к звезде и ленте - никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой? Я посыл-то понял: звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится...", - написал Дейч, отметив, что он за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций китайского креатива.

В комментариях пользователи поддержали такое мнение о странном сувенире к 9 мая, признавшись, что замысел автора о звезде, пронзающей и уничтожающей свастику, не сразу бросается в глаза.

Впрочем, пользователи заметили, что в интернете продаются аналогичные наклейки со звездой и свастикой, произведенные в России.

В России демонстрация свастики подпадает под статью 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской символики), зачастую даже независимо от контекста демонстрации. Так в прошлом году под запрет попала знаменитая фотография с Парада Победы 1945 года - на ней солдаты Красной армии бросают на брусчатку Красной площади знамена побежденных фашистов со свастикой. Эта фотография была напечатана на обложке учебника "История России XX века" за 11-й класс. Но разместивший такое же фото на своей стене в соцсети "ВКонтакте" 59-летний Михаил Листов из Архангельска был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и приговорил к штрафу в тысячу рублей.

Напомним, недавно в российских магазинах появился другой неоднозначный товар, приуроченный ко Дню Победы - приятная на ощупь мягкая игрушка "Ветеран" с георгиевской лентой и описанием, что она будет напоминать о подвигах дедов и способствовать повышению патриотического духа ребенка.