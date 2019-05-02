Видео: мужчина, покинувший Эстонию 16 лет назад, был вызван на учения «Весенний шторм»

26-летний Стевен Сепп вынужден постоянно объяснять своим британским знакомым, что его гонит в Эстонию. В большей части Европы обязательная военная службы и сборы резервистов на учения уже долгое время незнакомые понятия для широкой общественности.

Бывший ученик таллиннской школы Стевен Сепп убежден, что то обстоятельство, что он пять лет назад прошел военную службу в Эстонии, спасло его эстонский язык. «У меня три класса образования на эстонском языке. Служба была как возвращение в школу», - объясняет он.

Сепп служит в пионерском батальоне помощником начальника взвода и дослужился до прапорщика. Во время «Весеннего шторма» он пройдет стрельбище и после со своим подразделением вспомнит установку противотанковых мин.

«Первое, что меня сюда вернуло, конечно, долг. В то же время это опыт, который мы тут все получаем. Не каждый человек получит такой опыт. Его так много: от дисциплины до умений руководить», - сказал Сепп.

Сепп думает, что в один день он все-таки может вернуться в Эстонию.