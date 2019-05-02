Серийный убийца на Кипре: министр юстиции ушел в отставку из-за смертей женщин и детей

"Я подал заявление об отставке только лишь по соображениям политической этики, зная, что не несу ответственности за обработку отчетов, и полиция никогда не сообщала мне о них", - передает издание слова министра.

Отмечается, что президент страны Никос Анастасиадис с большим сожалением принял отставку министра, признавшись, что он лишается одного из своих ближайших соратников.

Президент заверил, что правительство готово раскрыть убийства и расследовать дела пропавших без вести.

Напомним, 35-летний киприот греческого происхождения признался в убийстве семи женщин и девочек. Все жертвы иммигрантки - филиппинки, румынки, индианка или непалка.

В этом месяце на заброшенных шахтах были найдены два трупа, а в четверг там же были найдены останки третьей женщины.

Полиция начала поиск остальных тел, основываясь на информации подозреваемого.

Отмечается, что подозреваемый сам привел следователей к трупу третьей женщины, от которого он избавился в шахте неподалеку от столицы Кипра Никозии. Местные СМИ сообщают, что убийца познакомился со своей жертвой в 2017 году на портале знакомств.

Теперь останки четвертой женщины были обнаружены в озере приблизительно в 30 км от Никозии.

Задержанный признался, что тела трех жертв он сложил в чемоданы и бросил в искусственное озеро у заброшенных шахт.

Сейчас проводятся анализы, чтобы установить личность жертвы. После обнаружения одного тела, обыскав озеро, были обнаружены останки еще двух женщин - 28-летней филипинки и некой индианки или непалки.

Считается, что жертвами были и малолетние дочери убитых.

Полицию Кипра критикуют за то, что она с недостаточной серьезностью отнеслась к расследованию пропажи иммигранток. Румынка и ее дочь пропали в конце 2016 года.