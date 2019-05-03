За четыре месяца МуПо выписала штрафов почти на 125 000 евро

За безбилетный проезд муниципальные полицейские оштрафовали пассажиров 929 раз на общую сумму 18 892 евро, сообщает статистика МуПо. За неправильную парковку в Таллинне было выписано 5185 штрафов на общую сумму 104 684 евро.

В апреле в общественном транспорте безбилетных оштрафовали 325 раз на общую сумму 6882 евро, за неправильную парковку - 1680 раз на общую сумму 33 600 евро.

В прошлом месяце внимание сотрудников Муниципальной полиции было приковано к автомобилистам, паркующим свои транспортные средства на газоне. Всего был выписан 431 штраф на общую сумму 8620 евро.

«Весной дерн еще непрочный и влажный, поэтому заезжающие на газон тяжелые машины оставляют глубокие ямы, а также разносят грязь по улицам города. Когда эта жижа высыхает, остается пыль, которой вынуждены дышать жители города, которые нередко жалуются на то, что в столице плохо осуществляют уборку. В апреле по всему Таллинну проходила генеральная уборка, но в некоторых случаях дороги очень быстро становились грязными по вине автомобилистов, парковавших свои автомобили на газоне», - сообщила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

По ее словам, сотрудники МуПо проводили беседы с представителями квартирных товариществ, чтобы люди лучше понимали, как следует парковать автомобили.