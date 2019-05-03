Сборная Эстонии билась достойно, но Польшу обыграть не смогла

Поражение от поляков 2:3 стало для подопечных Юсси Тупамяки вторым за два дня. Ранее наша команда уступила 2:5 Японии.

В матче с Польшей первыми открыли счет игроки в бело-красной форме - отличился Филип Коморски на 15-й минуте. Остальные шайбы были заброшены в третьем периоде. Поляки повели 3:0, но сборная Эстонии усилиями Андрея Маркова и Роберта Рообы сумели сократить отставание до минимума, но на большее сборную Эстонии не хватило.

После четырех игр в активе нашей команды четыре очка. В последней встрече сборная Эстонии сыграет с Украиной, которая чера проиграла 1:5 Румынии и поставила себя на грань вылета из первого дивизиона.

Если Украина проиграет Эстонии, а Голландия не проиграет Румынии в основное время, то именно украинцы покинут Первый дивизион. Раскладов перед последними матчами ЧМ много - Эстония также не потеряла шансов на медали - выигрыш у Украины и победа в основное время поляков над Японией принесут нашей команде бронзу. Может наша команда и вылететь из первой группы: такой результат возможен при победе сборнух Украины и Голландии.