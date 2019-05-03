Пт, 3.05.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Государство дает новому директору госгимназии Кохтла-Ярве 800 евро в месяц на съем жилья

Государство дает новому директору госгимназии Кохтла-Ярве 800 евро в месяц на съем жилья

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Хендрик Агур.

ФОТО: Тайро Луттер / Postimees

Недавно назначенный директором государственной гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур с 15 апреля ежемесячно получает пособие на размещение в размере 800 евро.

Соответствующие расходы ему компенсируют на основании распоряжения Министерства образования и науки – эта сумма добавляется к его основной зарплате, пишет rus.err.ee.

Интересно, что столь дорогого арендного жилья в Кохтла-Ярве на сегодняшний найти довольно сложно: за самую дорогую съемную квартиру на порталах недвижимости просят в два раза меньше, т.е. около 400 евро в месяц.

Также, по информации rus.err.ee, с 15 апреля государство оплачивает Агуру и расходы на использование личного автомобиля в размере до 335 евро, а при наличии убедительной аргументации и до 500 евро в месяц.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ