Государство дает новому директору госгимназии Кохтла-Ярве 800 евро в месяц на съем жилья

Недавно назначенный директором государственной гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур с 15 апреля ежемесячно получает пособие на размещение в размере 800 евро.
Соответствующие расходы ему компенсируют на основании распоряжения Министерства образования и науки – эта сумма добавляется к его основной зарплате, пишет rus.err.ee.
Интересно, что столь дорогого арендного жилья в Кохтла-Ярве на сегодняшний найти довольно сложно: за самую дорогую съемную квартиру на порталах недвижимости просят в два раза меньше, т.е. около 400 евро в месяц.
Также, по информации rus.err.ee, с 15 апреля государство оплачивает Агуру и расходы на использование личного автомобиля в размере до 335 евро, а при наличии убедительной аргументации и до 500 евро в месяц.