Государство дает новому директору госгимназии Кохтла-Ярве 800 евро в месяц на съем жилья

Соответствующие расходы ему компенсируют на основании распоряжения Министерства образования и науки – эта сумма добавляется к его основной зарплате, пишет rus.err.ee.

Интересно, что столь дорогого арендного жилья в Кохтла-Ярве на сегодняшний найти довольно сложно: за самую дорогую съемную квартиру на порталах недвижимости просят в два раза меньше, т.е. около 400 евро в месяц.