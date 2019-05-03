"Арсенал" шагнул к финалу Лиги Европы

"Валенсии" далось первой открыть счет в матче, отличился Диакаби на 11-й минуте, но Александр Ляказетт с интервалом в семь минут после гола испанцев оформил дубль, выведя свою оманду вперед 2:1. Поражение с минимальным счетом, да еще и с голом на поле соперника, выло бы неплохим результатом для "летучих мышей", но Пьер Эрик Обамеянг на последней минуте встречи серьезно усложнил жизнь испанцем, установив окончательный счет в матче 3:1 в пользу "Арсенала".