На восток Индии надвигается тропический циклон "Фани": эвакуируют более миллиона жителей

Скорость ветра оценивается в 200-210 км/ч, порывы достигают 230 км/ч. По прогнозам, тропический циклон выйдет на сушу в районе между городами Гопалпур и Чандбали около полудня 3 мая. При этом скорость ветра может составить 170-180 км/ч. Кроме того, предупреждают о высоком штормовом нагоне и проливных дождях.

По оценкам властей, в Одише от стихии могут пострадать 52 города и 10 тысяч деревень. Из опасных районов эвакуируют более 1,1 миллиона жителей. В настоящее время свои дома покинули около 330 тысяч человек. Для них открыты 900 пунктов временного размещения, сообщает NDTV.

Ненастная погода затронет и соседние штаты - Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия. Береговая охрана и ВМС Индии развернули корабли и вертолеты для спасательных операций, а армия и подразделения ВВС в трех штатах переведены в режим ожидания, пишет Newsru.com.