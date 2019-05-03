Парижская денежная сказка может неожиданно закончиться

Руководители недовольны безуспешной игрой «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на значительные финансовые вливания, а также имиджем, который сложился вокруг клуба из-за скандалов вокруг нарушения финансового фэйр-плей.

Катарцы рассчитывали, что «ПСЖ» получит признание благодаря их тратам и созданию бренда, однако они получили обратный эффект: любая неудача клуба публично высмеивается, а это бьет по имиджу Катара.