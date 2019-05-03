Пт, 3.05.2019
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Парижская денежная сказка может неожиданно закончиться

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PSG superstaar Neymar.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Le Parisien утверждает, что катарские владельцы больше не хотят тратить огромные деньги на содержание клуба. По данным медиа, финансирование парижан резко сократится после ЧМ-2022 в Катаре, передает sports.ru.

Руководители недовольны безуспешной игрой «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на значительные финансовые вливания, а также имиджем, который сложился вокруг клуба из-за скандалов вокруг нарушения финансового фэйр-плей.

Катарцы рассчитывали, что «ПСЖ» получит признание благодаря их тратам и созданию бренда, однако они получили обратный эффект: любая неудача клуба публично высмеивается, а это бьет по имиджу Катара.

При этом клуб тратит огромные суммы на уплату налогов – больше всех итальянских, испанских и немецких клубов, вместе взятых, благодаря «ПСЖ» растет сумма телеконтракта. Руководители считают несправедливостью, что «ПСЖ» больше всех критикуют.

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