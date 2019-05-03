Парижская денежная сказка может неожиданно закончиться

Le Parisien утверждает, что катарские владельцы больше не хотят тратить огромные деньги на содержание клуба. По данным медиа, финансирование парижан резко сократится после ЧМ-2022 в Катаре, передает sports.ru.
Руководители недовольны безуспешной игрой «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на значительные финансовые вливания, а также имиджем, который сложился вокруг клуба из-за скандалов вокруг нарушения финансового фэйр-плей.
Катарцы рассчитывали, что «ПСЖ» получит признание благодаря их тратам и созданию бренда, однако они получили обратный эффект: любая неудача клуба публично высмеивается, а это бьет по имиджу Катара.
При этом клуб тратит огромные суммы на уплату налогов – больше всех итальянских, испанских и немецких клубов, вместе взятых, благодаря «ПСЖ» растет сумма телеконтракта. Руководители считают несправедливостью, что «ПСЖ» больше всех критикуют.