В эти выходные Таллинне пройдет автомобильная ярмарка

С 3 по 4 мая на Таллиннском певческом поле в очередной раз состоится продуктовая ярмарка "Просим к столу!" (Sööma!). В этом году главным отличием будет то, что она проводится совместно с автомобильной ярмаркой "Поехали!" (Sõidame!).
По словам организаторов, главная задача автоярмарки "Поехали!" – обеспечить интересующимся автомобильной промышленностью и дорожным движением новую полезную информацию и предложить участникам движения способствующие безопасности знания. Кроме того, выставка предоставляет жителям и гостям страны обзор текущего состояния и развития автомобильной сферы в Эстонии.
Во время выставки состоятся презентации, соревнования и курсы, а также будет много другого интересного.
Автоярмарка Эстонии – мероприятие для всей семьи. На территории ярмарки площадью 100 000 м2, помимо прочего, разместится большая игровая площадка. Всего в Автоярмарке Эстонии и Продуктовой ярмарке Эстонии участвуют до 700 экспонентов. Вход для всех бесплатный.
Автоярмарка Эстонии "Поехали!" – крупнейшее посвященное автомобилям мероприятие.
Как 3, так и 4 мая посетителей мероприятия ждут с 11 до 20 часов. Более подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.