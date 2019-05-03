В эти выходные Таллинне пройдет автомобильная ярмарка

По словам организаторов, главная задача автоярмарки "Поехали!" – обеспечить интересующимся автомобильной промышленностью и дорожным движением новую полезную информацию и предложить участникам движения способствующие безопасности знания. Кроме того, выставка предоставляет жителям и гостям страны обзор текущего состояния и развития автомобильной сферы в Эстонии.

Во время выставки состоятся презентации, соревнования и курсы, а также будет много другого интересного.

Автоярмарка Эстонии – мероприятие для всей семьи. На территории ярмарки площадью 100 000 м2, помимо прочего, разместится большая игровая площадка. Всего в Автоярмарке Эстонии и Продуктовой ярмарке Эстонии участвуют до 700 экспонентов. Вход для всех бесплатный.

Автоярмарка Эстонии "Поехали!" – крупнейшее посвященное автомобилям мероприятие.