Таави Аас продолжил судиться с Комиссией по надзору за финансированием партий

1 апреля Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Ааса, после чего адвокат политика подал апелляцию на это решение, но дату ее рассмотрения Таллиннский окружной суд пока не назначил, пишет rus.err.ee.

Напомним, комиссия предписала Аасу 4 июня 2018 года вернуть Таллинну 1011,84 евро, поскольку сочла, что опубликованный в муниципальной газете "Столица" 22 мая 2017 года материал "Кандидат выяснился: мэром Таллинна может стать Таави Аас" является запрещенным пожертвованием со стороны города Аасу.