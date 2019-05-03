Таави Аас продолжил судиться с Комиссией по надзору за финансированием партий

Бывший мэр Таллинна Таави Аас, на этой неделе ставший министром экономики, продолжил судиться с Комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП) из-за вышедшей весной 2017 года статьи в муниципальной газете "Столица".
1 апреля Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Ааса, после чего адвокат политика подал апелляцию на это решение, но дату ее рассмотрения Таллиннский окружной суд пока не назначил, пишет rus.err.ee.
Напомним, комиссия предписала Аасу 4 июня 2018 года вернуть Таллинну 1011,84 евро, поскольку сочла, что опубликованный в муниципальной газете "Столица" 22 мая 2017 года материал "Кандидат выяснился: мэром Таллинна может стать Таави Аас" является запрещенным пожертвованием со стороны города Аасу.
Аас считал, что предписание, выданное ему, противозаконно и подлежит отмене, поскольку члены КНФП Ардо Оясалу и Каарел Таранд не были по отношению к нему беспристрастны и занятые ими предварительно позиции могли повлиять на принятое комиссией решение.