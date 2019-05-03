Олимпийская чемпионка попрощалась с большим спортом

«Сейчас это уже официально. Я больше не буду выступать. Конечно, я заранее знала, что уйду, но когда сегодня прочитала официальное заявление Федерации фигурного катания Канады об этом, то подумала, что это звучит нереально.

Я с нетерпением жду того, что произойдет со мной в будущем. И очень хочу поделиться со всеми своими планами!» – написала Осмонд.

23-летняя Осмонд – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и серебряная призерка Сочи-2014 в командных соревнованиях. Также у нее есть бронза Игр-2018 в личном турнире, а также золото и серебро чемпионатов мира (ЧМ-2017 и ЧМ-2018).