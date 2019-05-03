Владимир Зеленский.

ФОТО: Genya Savilov / AFP / Scanpix

В обзоре британской прессы 3 мая:

Избрание Зеленского президентом демонстрирует политику абсурда

Недавнее избрание президентом Украины комика Владимира Зеленского демонстрирует политику абсурда и поднимает непростые вопросы, пишет в Financial Times обозреватель Фредерик Студеманн.

«Я бы никогда не придумал такую историю, - цитирует автор писателя Андрея Куркова. - Я бы не поверил, что это возможно». «Мы обсуждали прошедшие президентские выборы на Украине, которые даже по меркам бурной политической культуры страны были сенсационными. В итоге комедийный актер Владимир Зеленский, сыгравший недовольного рядового гражданина, ставшего президентом, повторил это в жизни», - пишет автор статьи в FT.

Зеленский будет приведен к присяге в качестве главы Украины в течение следующего месяца. «Это похоже на плохую телевизионную историю, - цитирует Куркова FT. - Это крайне сюрреалистично». Известный писатель Курков прославился благодаря абсурдистским рассказам, наполненным черным юмором и едкой сатирой, о хаосе, творившемся в годы после получения Украиной независимости.

«Наши пути неоднократно пересекались еще в 2000-х годах в Киеве. На Украине в самом разгаре была демократическая оранжевая революция, которая пообещала уничтожить коррупцию и преступность. Чувствовался оптимистический настрой», - отмечает обозреватель Фредерик Студеманн.