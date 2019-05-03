Фонд интеграции: родители готовы к языковому погружению при наличии информации из первых рук

Как рассказала директор по коммуникации Фонда интеграции Катя Любобратец, семинар состоял из двух частей. Сначала родители посетили открытые уроки в школах и занятия в детских садах Нарвы, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. Затем родители, собравшись в Йыхви, встретились со специалистами, чтобы обсудить возникшие вопросы и найти решения. Во встрече участвовали родители, чьи дети уже посещают классы языкового погружения, а также главный специалист Фонда Innove Татьяна Баум-Валгма, логопед Ирина Балабанова, директор Дома эстонского языка в Нарве Маргарита Кялло, учителя классов программы языкового погружения Йыхвиской основной школы.

По словам Кати Любобратец, участники дискуссии пришли к единому мнению, что родители – первые, кто может повлиять на создание возможностей для образования своих детей. Но родителям нужна информационная поддержка, поскольку столь важные решения лучше принимать на основании информации из первых рук.

Родители и специалисты обсудили в Йыхви наиболее распространенные опасения, связанные с обучением по программе языкового погружения: ребенок потеряет родной язык, а такие предметы как, например, математика, физика и история будут очень плохо усвоены. Родители, чьи дети уже обучаются по данной методике, развеяли эти опасения: если ребенок читает, понимает и свободно общается на эстонском, то и предметы не вызывают проблем.