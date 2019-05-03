Помпео подтвердил возможность вооруженного вмешательства США в дела Венесуэлы

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро он отметил, что Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты, чтобы урегулировать кризис мирным путем и восстановить демократию в Венесуэле.

Вместе с тем, он подчеркнул: "Думаю, что в нравственном отношении правильно, что Америка не исключает применение военной силы в том случае, если события будут развиваться таким образом, что не будет другого пути".

Помпео напомнил, что накануне президент Дональд Трамп сказал о нашем подходе к Кубе, ее вызовам, о цене, которую будет платить кубинское руководство, чтобы вынудить его уйти из Венесуэлы.

"Он также был очень, очень четок в том, что военные меры являются мерой, к которой мы готовимся", - сказал госсекретарь.

Трамп 1 мая заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

Помпео пояснил в беседе с Шапиро, почему США озабочены вопросом восстановления демократии в Венесуэле. По его словам, Америке нужны другие демократические государства, которые готовы к вовлечению в свободную торговлю, а также для предотвращения возможного роста потока мигрантов в США.

"Америка также серьезно заинтересована в том, чтобы враждебные ей страны, стремящиеся к созданию рисков для США, такие, как Куба, как Россия, не располагали плацдармом буквально в сотнях миль от наших берегов", - подчеркнул Помпео.

В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, заявил госсекретарь США.

"Сейчас мы слышим высказывания, что нам следует быть уверенными в том, что нет вторжения (иностранного) в Венесуэлу. На деле оно уже существует. Кубинцы вторглись туда некоторое время назад, сейчас за ними последовали русские. Число кубинцев только в структурах безопасности Венесуэлы исчисляется тысячами, русских там сотни, если не больше", - сказал дипломат.

По его утверждению, мощный аппарат сил безопасности Кубы защищает Мадуро там, где он прячется. Помпео отметил, что кубинцы проникли в Венесуэлу глубоко. "Они контролируют экономику, разграбили страну. Они потребовали, чтобы Венесуэла предоставляла Кубе скидку на нефть в течение многих лет, нанося вред венесуэльскому народу", - заявил американский госсекретарь.

По его словам, русские тоже присутствуют там, чтобы, в основном, защищать свои экономические интересы.