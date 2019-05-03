Вопрос читателя: может ли собственник жилья повышать цену за наем во время действия договора?

На вопрос ответил руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари:

На основании статьи 299 Обязательственно-правового закона предполагается, что наймодатель может повышать плату за наем, если заключен бессрочный договор найма. Для этого он обязан в письменно воспроизводимой форме уведомить нанимателя о повышении наемной платы не менее чем за 30 дней до ее повышения и мотивировать свое требование. В уведомлении должны быть в ясной форме указаны:

1) пределы повышения наемной платы и новый размер наемной платы;

2) срок, с которого повышается наемная плата;

3) обоснование повышения наемной платы и соответствующие расчеты;

4) порядок оспаривания повышения наемной платы.

Повышение наемной платы является ничтожным, если наймодатель не уведомляет об этом нанимателя в установленном законом порядке и форме или предупреждает нанимателя о том, что в случае оспаривания повышения наемной платы он откажет ему в договоре найма. Вышесказанное касается только бессрочных договоров найма жилья.

Если мы говорим о срочном договоре найма, то он должен содержать соглашение о периодическом увеличении наемной платы (ст. 300) за жилое помещение, но оно действительно только в случае, если:

1) договор найма заключен на срок не менее трех лет, и

2) наемная плата повышается не чаще одного раза в год, и

3) размер повышения наемной платы или основание для ее исчисления точно определены.

Вполне естественно может возникнуть вопрос, на сколько можно повысить наемную плату. Она считается чрезмерно высокой (ст. 301), если от сдачи внаем жилого помещения извлекается неразумно большая выгода, за исключением случаев сдачи внаем квартиры или дома класса люкс. В то же время размер наемной платы не считается чрезмерным, если он не превышает обычную наемную плату за жилое помещение такого же состояния, расположенное в такой же местности. Так же повышение не считается чрезмерным, если оно связано с увеличением расходов на жилое помещение или расширением объема обязанностей наймодателя либо, если повышение наемной платы необходимо для производства разумных улучшений и изменений.

Порядок оспаривания повышения или увеличения наемной платы за жилое помещение приведен в статье 303 Обязательственно-правового закона и дает нанимателю право в течение 30 дней обратиться с требованием о снижении наемной платы в комиссию по наемной плате или в суд.