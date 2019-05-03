Swedbank: невозможно определить объем подозрительных денег, прошедших через нас

«Все иностранцы, нерезиденты, неподозрительны, Эстония - это не изолированный остров, где мы ведем бизнес сами с собой. У нас есть иностранные инвесторы, внешняя торговля, я не могу сказать, что деньги из-за рубежа всегда подозрительны», - заявил он и добавил, что отмывание денег является настолько сложной сферой, что никто никогда не может утверждать, что ничего грязного у них не происходило.