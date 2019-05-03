Пт, 3.05.2019
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Swedbank: невозможно определить объем подозрительных денег, прошедших через нас

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Роберт Китт.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

По словам руководителя Swedbank Роберта Китта, ставшего гостем передачи «Esimene stuudio» на ETV, невозможно ответить на вопрос, сколько подозрительных денег прошло через их банковские счета.

«Все иностранцы, нерезиденты, неподозрительны, Эстония - это не изолированный остров, где мы ведем бизнес сами с собой. У нас есть иностранные инвесторы, внешняя торговля, я не могу сказать, что деньги из-за рубежа всегда подозрительны», - заявил он и добавил, что отмывание денег является настолько сложной сферой, что никто никогда не может утверждать, что ничего грязного у них не происходило.

«Мы занимались борьбой с отмыванием денег еще как до февральских событий, так и после них», - заверил Китт.

«В банковском деле Эстонии заметно снизились риски, связанные с долей нерезидентов. То, как мы сегодня управляем рисками, касающимися отмывания денег, выглядит совсем иначе, чем десять лет назад», - отметил он.

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